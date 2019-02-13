Bitlis Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ve Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya'nın hazır bulunduğu imza töreni, Bitlis Valiliği makamında gerçekleştirildi. İmzalanan protokolde Bitlis ve ilçelerinde denetimli serbestlik bünyesinde kamu kurumlarında çalışanların topluma kazandırılması için düzenlenecek eğitim programları ve iyileştirme çalışmaları yer aldı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bitlis Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında ‘kamu yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve denetimli serbestlik tedbiri altındaki kişilere yönelik yapılacak eğitim ve iyileştirme çalışmalarına yönelik' protokol imzalandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, takibi yapılan kişilerin yeniden suç işlemelerini engellemek, sosyalleşmelerini sağlamak, toplumu suça karşı korumak, üretken, verimli, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk sahibi bir yaşam biçimine uyumlarını sağlamak amacında oldukları ifade edildi. Denetimli serbestlik kapsamında halen 140 kişinin kamu hizmeti yaparak cezasını tamamladığı belirtilen açıklamada, “Yıl içerisinde yaklaşık 300 kişinin cezalarını kamu kurumlarında ücretsiz olarak yerine getireceği, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından diğer kurumlarla da işbirliği içerisinde yapılacak eğitim-iyileştirme çalışmalarından 2019 yılı sonunda 800 kişinin de faydalandırılacağı hedeflenmektedir” denildi.