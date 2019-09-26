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Bitlis Valiliğinden yaylacılara uyarı

Bitlis Valiliği, yaylacıları geri dönüşlerinde yiyecek ve giyecek konusunda uyardı.


Valilikten yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle topyekûn mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Güvenlik güçlerimizce yürütülen etkili operasyonlar sonucunda tedarik süreçleri kopan ve malzeme temin etmede ciddi sıkıntılar yaşayan, hayvanlar için bırakılan kuru ekmekleri bile toplamaya çalışan kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütünün en önemli önceliğinin kış süresince yetecek miktarda erzak/yaşam malzemesi temin etmek ve belirleyeceği alanlara saklamak olduğu bilinmektedir. Yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte terör örgütünün bu ihtiyacını yaylalardaki evler başta olmak üzere yazlık ve/veya kışlık evler ile diğer barınma alanlarında bırakılan malzemelerden karşılayabileceği göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın teröre karşı ülke genelinde yürütülen mücadeleye olan etkin desteğini artırmak amacıyla ‘yaylada yaşam malzemesi bırakma bilmeden teröre destek olma' sloganıyla Bakanlığımızca bir seferberlik başlatılmıştır” denildi.

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