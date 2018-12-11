Bitlis Valiliğinden ‘Yemen' duyurusu

Resmi internet sitesinde kampanyayla ilgili bir duyuru yayınlayan Bitlis Valiliği, nüfusunun yüzde 75'i acil insani yardıma muhtaç olan Yemen'de, BM kaynaklarına göre her 10 dakikada bir çocuğun öldüğünü belirtti. Duyuruda, “Açlık krizine ek olarak ülke, dünyanın en büyük kolera salgını ile yüzleşmektedir. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından bu insani drama karşı kampanya başlatılmış bulunmaktadır. Yemen yazıp 1866'ya göndererek 10 TL, www.afad.gov.tr web sayfasından ya da bankalardaki bağış ekranlarında AFAD Yemen hesaplarını seçerek dilediğiniz tutarlarda bağış yapabilirsiniz” denildi.