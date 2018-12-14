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Bitlis Valisi Çağatay'dan Ahlat'a ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesini ziyaret ederek gezi ve incelemelerde bulundu.


Ahlat ziyaretinde ilk olarak 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapıldığı Çarho mevkiindeki alanı ziyaret eden Vali Çağatay, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül'den bilgi aldı. Bir süre alanda incelemelerde bulunan Vali Çağatay, daha sonra ilçede yapılacak olan Ahlat Gençlik Kampı alanını gezdi. Ardından Ahlat Kaymakamlığına geçen Vali Çağatay, kurum amirleriyle kısa bir toplantı gerçekleştirdi.


Toplantı sonrası Ahlat Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine geçen Vali Çağatay, yetkililerden merkez hakkında bilgi aldı. Merkezdeki engellileri ziyaret eden Vali Çağatay, onlara yakın ilgi göstererek bir süre sohbet etti.


Vali Çağatay, daha sonra ilçeden ayrıldı.


Vali Çağatay'a Ahlat ziyaretinde İlçe Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkan Vekili İlhami Gülşen ve bazı kurum amirleri eşlik etti.

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