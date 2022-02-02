Bitlis ve Tatvan hastanelerine başhekim ataması

Yapılan atamalar sonucunda Uzman Doktor Yılmaz Uzun Bitlis Devlet Hastanesine, Op. Dr. Gökmen Reyhanlı ise Tatvan Devlet Hastanesi başhekimliğinde göreve başladı. Bitlis Devlet Hastanesinde bir süredir başhekimlik görevini yürüten Dr. Gökhan Lap'ın yerine Tatvan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Uzm. Dr. Yılmaz Uzun göreve başlarken, Tatvan Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan Erdinç Eren'in yerine ise Op. Dr. Gökmen Reyhanlı göreve başladı.