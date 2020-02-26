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Bitlis'e 31. Vergi Haftası etkinlikleri

31.

Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Ferit Özçelik, kurum personeliyle birlikte, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ı makamında ziyaret etti.


24 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Ferit Özçelik ve personeli çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bitlis'teki vergi tahsilatı ve diğer işlemler hakkında bilgi veren Defterdar Ferit Özçelik, Vergi Haftası dolayısıyla hizmetlerin daha verimli yapılabilmesi için verginin öneminden bahsederek, vergi bilincinin çocuklara ve vatandaşlara aktarılması gerektiğini söyledi. Defterdar Ferit Özçelik, gelir idaresini daha iyi tanıtabilmek, mükellef ile devlet arasındaki kaynaşmayı sağlamak adına her yıl Vergi Haftası etkinlikleri düzenlediklerini ve bu etkinlikler vesilesiyle mükellefleri vergi konusunda bilinçlendirdiklerini belirtti.


Konuklarının Vergi Haftası'nı kutlayan ve ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, toplumda vergi bilincinin geliştirilmesine yönelik tüm çalışmalara destek olacağını, ödenen vergilerin vatandaşa hizmet olarak geri döndüğünü belirterek, Bitlis'in bu konuda oldukça duyarlı ve hassas olduğunu kaydetti.

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