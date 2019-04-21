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Bitlis'e kış geri geldi

Bitlis’te çetin geçen kış aylarından sonra vatandaşlar baharı beklerken adeta kış geri geldi.

Bitlis'te çetin geçen kış aylarından sonra vatandaşlar baharı beklerken adeta kış geri geldi.


Bitlis'te günlerdir karla karışık yağmur yağarken akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Nisan ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşırtırken, kış lastik zorunluluğunun 1 Nisan'da sona erip, yazlık lastiklerini takan sürücüler ise 5 santimetreyi aşan karda zor anlar yaşadı. Vatandaşlar aniden bastıran kar yağışında dolayı dışarı çıkarak arabalarını kardan temizleyerek 21 Nisan'da yağan kardan dolayı şaşkın olduklarını söyledi.


Karayolları ekipleri çalışma başlatırken, meteorolojiden alınan bilgiye göre ise kar yağışının salı gününe kadar devam edeceği bildirildi.

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