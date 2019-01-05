Bitlis'in ilk ‘Robotik Takımı' Tatvan'da kuruldu

Bitlis'in ilk ‘Robotik Takımı' ´in Tatvan ilçesinde kuruldu.

Tatvan ilçesinde bulunan Saadettin Aka Ortaokulu bünyesinde "RoboTatvan" adıyla kurulan Bitlis'in ilk robotik takımı sayesinde öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Saadettin Aka Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mihraç Kulu koordinesinde ilk etapta okulun 7. sınıf öğrencilerinden toplam 10 kişinin dahil edilmesiyle kurulan "RoboTatvan" robotik takımı ile birlikte öğrenciler kodlama ve teknolojiyi kullanma becerileri, işbirliği, özgüven, inovasyon, yeteneklerini keşfetme gibi birçok konuda kendini geliştirme imkanı bulmuş olacak.

Bitlis'te bir ilk olan "RoboTatvan" robotik takımı ile ilgili bilgi veren Saadettin Aka Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mihraç Kulu, “Okulumuzun 7. sınıf öğrencilerinden oluşan Bitlis'in ilk robotik takımını kurduk. Toplam 10 öğrenciden oluşan robotik takımının bir öğrencisi de farkındalık oluşturmak adına yine Tatvan'a bağlı Benekli Köyü Ortaokulundaki bir 7. sınıf öğrencisinden seçtik. ‘RoboTatvan' adıyla kurulan robotik takımımız, üç boyutlu teknolojiler ve kodlamanın yanı sıra Mars konulu yarışmada ilimizi temsil edecek. Takım kodlama ve robotik çalışmalarını kapsamlı bir şekilde ilerletirken, okulda ve ilde de farkındalık oluşturmuştur. Bu takım ile öğrenciler kodlama ve teknolojiyi kullanma becerileri, işbirliği, özgüven, inovasyon, yeteneklerini keşfetme gibi birçok konuda kendini geliştirme imkanı bulmuştur” dedi.

Yarışmaya hazırlanıyorlar

Kurulan "RoboTatvan" robotik takımının hız kesmeden çalışmalara başladığını belirten Mihraç Kulu, "RoboTatvan" robotik takımının Bilim Kahramanlarının desteği ile 16 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da düzenlenecek olan “First Lego League” robotik yarışmasına katılacağını ifade ederek, destek ve katkılarından dolayı Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer'e teşekkürlerini iletti.

“Öğrencilerimize güveniyoruz”

Kurulan "RoboTatvan" robotik takımı ile ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ise, takımın önemine vurgu yaptı. Kurulan robotik takımının kısa sürede güzel işler ortaya koyacağını ve yarışmalarda da ilçeyi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını kaydeden Kaymakam Özkan, “Eğitimde kalitenin arttırılması, daha modern ve kaliteli eğitim verilmesi amacıyla Bitlis'in ilk robotik takımını ilçemizde kurduk. Bu sayede artık eğitimde ezberci yaklaşımlar terk ediliyor. Robotik takımı ile çocuklarımız artık kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini hayata geçirmeleri, artık kağıt üzerinde soru çözmek yerine işbirlikleriyle analiz ederek çözebilecek, fikir üretebilecek ve aynı zamanda kendi hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ortamları var. İçerisinde bulunduğumuz bilim çağının gereklerini yerine getirmek ve çocuklarımızın bilimsel açıdan gelişmelerini sağlamak amacıyla oluşturmuş olduğumuz robotik ve kodlama sınıfı aynı zamanda genç nesillere bilimsel çalışmaları için ortam hazırlamayı da amaçlamaktadır. Ben bu vesile ile bu sınıfın oluşturulmasında emeği geçen tüm öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Öğrencilere ziyaret

Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ve Şube Müdürü Halil Akhan da, Bitlis'te bir ilk olan "RoboTatvan" robotik takımını ziyaret ederek, hem takımla ilgili bilgi aldı hem de öğrencilerle sohbet etti. 2023 vizyonu çerçevesinde ilçede yapılan her yenilikte öğretmenlerin yanında olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, takıma çalışmalarında başarılar diledi.