Bitlis'in maskotu ayılar kavurmayla besleniyor

Bitlis'te bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü'ndeki boz ayı yavruları kavurmayla besleniyor.

Adeta Bitlis'in maskotu haline gelen ayılar, Nemrut Krater Gölü'ne gezmeye ve pikniğe giden vatandaşlfu tarafından elle besleniyor. Son zamanlarda turizme katkı sağlayan iki yavru boz ayıyı görmek için vatandaşlar adeta Nemrut Krater Gölü'ne akın ediyor. Resmi olmayan rakamlara göre bu yıl 130 bine yakın ziyaretçi ağırlayan Nemrut Krater Gölü, yavru ayılar sayesinde turist sayısını arttırdı. Yavru iki boz ayıyı beslemekle kalmayan vatandaşlar, ayıların kendilerine saldırma olasılığını bile düşünmeden özçekim yapıyorlar.

Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar, Kızılay olarak bir farkındalık oluşturmak adına yavru ayıları beslemek için Nemrut Krater Gölü'ne geldiklerini ifade ederek, “Arzu etmediğimiz bir şekilde annelerini kaybeden bu iki yavru ayının şu anda burada hayata tutunmaları açısından gerçekten de insanlar bunları elleriyle besledi. Fevkalade insanlar bunlara ilgi gösteriyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bu vahşi doğada 2950 metre rakımda bir hayvanın insanlar tarafından ne kadar ilgi gördüğünü ve bu hayvanların zararsız olduklarını söylemek istiyorum. Tabii ne kadar da zararsız dersek neticede bir vahşi hayvan. Ama bunlara dokunmadıkça, incitmedikçe bunların zararsız olduğunu söylemek istiyorum. Belki bazıları bunu farklı bir şekilde iletebiliyor, ama bunlar yiyeceğe koşuyor ve insanlara saldırmıyor. Biraz önce biz bunlara çok güzel bir şekilde yaklaştık, sevdik ve besledik. Hatta biz Türk Kızılayı olarak bugün bir farkındalık yapıp bunlarında insanlar gibi gıdaya ihtiyacı olduğu hesabıyla bugün buraya geldik. İnsanları burayı ziyaret etmeye davet ediyoruz. Burası güzel bir coğrafya. 13 bin kilometrelik bu coğrafyanın çok farklı olduğunu, dünyada eşi benzeri çok azdır. Bu da Tatvan'a Allah tarafından verilen bir lütuftur. Onun için herkesi buraya davet ediyoruz” diye konuştu.