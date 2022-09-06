Bitlis'in tarihi yapıları tek tek gün yüzüne çıkarılıyor

Yaklaşık 7 bin yıllık tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bitlis'te, son yıllarda dere üstü ve çevresinde yapılan bazı yapıların altında kalarak kaybolan tarihi yapılar tekrardan gün yüzüne çıkarıldı.

Bitlis'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Dere Üstü Islah' projesi bünyesinde yapılan yıkımın ardından onlarca tarihi yapı gün yüzüne çıktı. Tarihi dokunun ön plana çıkarılması ve şehrin nefes alması için başlatılan proje bünyesinde yıkılan iş yerlerinin altında kalan özellikle köprüler ilk günkü ihtişamını koruyarak tekrardan ortaya çıktı. Ayrıca yapıların altında kalan köprüler gibi yine betonarme yapıların arkalarında kalan kale, hamam ve cami gibi yüzlerce yıllık eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

Projenin tamamlandığında Bitlis'i eskiden olduğu gibi bugün de cazibe merkezi haline getireceğini belirten Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Bitlis'i Bitlis'e, tüm Türkiye'ye ve dünyaya hediye etmiş olacağız. 2021 yılı Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığınca ilan edilen riskli alan kararıyla Bitlis Deresi üzerindeki imara aykırı ve risk teşkil eden yapıları tamamen ortadan kaldırdık. Yapıları kaldırdıktan sonra memnuniyetle müşahede ettik ki yapıların işgal ettiği 10 tarihi köprü, Paşa Hamamı ve Behiye Camisi açığa çıktı. Bitlis'te çok eski tarihi yapılar var. 2 bin 500 yıllık bir kale ve tam da şehir ortasından kalenin hemen altında onlarca tarihi esere sahibiz. Mesela Hazo Hanı bin 400 yıllık. Şerefiye, Meydan ve Ulu cami, bunların hepsi tarihi özellikleri ve güzellikleri olan eserler. Bunlar zaman içinde restore edilmişler. Biz yapı altında kalan köprüleri, hamamları, camileri yeniden restore ediyoruz. Aynı zamanda Bitlis Deresi'ni tamamen restore ediyoruz. Kazım Paşa İlkokulundan başlayarak bin 300 metre uzunluğundaki bu dereyi biz taş duvarlarla bezeyip hemen üzerinde millet bahçesi yapıyoruz. Millet bahçesinde çocuklarımızın oyun alanı olacak. Su gösterileri olacak. Vatandaşlarımızın dinlenme alanı olacak. Teraslar olacak. Bitlis, muhteşem bir tarihi kimliğini ortaya koyan muazzam bir destinasyon haline gelecek. Biz tüm vatandaşlarımızı burada ağırlayacağız. Bitlis'i Türkiye ve dünyaya armağan edeceğiz” dedi.

Dere üstü ıslah çalışması ve üzerinde yapılan millet bahçesinin yılsonuna kadar bitirilmesini planladıklarını sözlerine ekleyen Vali Çağatay, “Geçen yıl yıkım olmuştu. Nisan ayında da başlayan imar çalışmaları başladı. Yılsonuna kadar bitmesini planlıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız çok yakından takip ediyorlar. Geçen haftalarda da ziyaret ettiler. Bize de verdikleri talimatlarla inşallah burayı yılsonuna kadar teslim almış olacağız. Bitlis'i harika kimliği ile tüm Türkiye'ye armağan etmiş olacağız” diye konuştu.