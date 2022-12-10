Bitlisli arıcılara 846 ton şeker dağıtımı

Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde kentte faaliyet gösteren, Tarım ve Orman Bakanlığı Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ve aktif arıcılık yapan üreticilere besleme şekeri desteği sağlamak amacıyla eşit miktarda kristal toz şeker dağıtılmaya başlandı. Bitlis'in Hizan ilçesinde arıların kışlık beslenmesinin yapılarak önümüzdeki sezona güçlü girmelerini sağlamak için bal üreticileri birliğine kayıtlı arıcılara 545 Ton kristal şeker birlik başkanı Seyithan Ekinci tarafından belirlenen kişilere ulaştırılıyor. Öte yandan Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği üyelerine 301 ton kristal şekeri, Bitlis Birlik Başkanı Medeni Acil aracılığıyla dağıtılacağını bildiren Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Arıcılar ise önemli bir bölgede üretim yaptıklarını vurgulayarak desteklerden dolayı mutlu olduklarını söyledi.