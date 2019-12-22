Bitlisli ?ocuklar y?zme ??reniyor

Bitlis'te ?Y?zme Bilmeyen Kalmas?n' projesi kapsam?nda yakla??k 5 bin ?ocuk y?zme ??renecek.

Gen?lik ve Spor ?l M?d?rl???ne ba?l? faaliyete giren yar? olimpik y?zme havuzunda, binlerce ?ocuk y?zme ??renecek. ?Y?zme Bilmeyen Kalmas?n' projesi kapsam?nda 3 ve 4'nc? s?n?fa giden k???k ?ocuklar, y?zmeyi e?lenerek ??reniyor. Fitness salonu, sauna, masa tenisi, kafeterya, dinlenme odalar? ve 520 ki?ilik trib?n kapasitesi bulunan tesis, vatanda?lara ve ??rencilere hizmet vermeye ba?lad?. Ayr?ca e?itim i?in 3 y?zme antren?r?, 3 cankurtaran, psikolog ve fizyoterapist e?li?inde y?zme ??retiliyor.

Gen?lik ve Spor ?l ?ube M?d?r? ?ahin Karda?, a??lan bu tesisten b?t?n Bitlislilerin yararlanmas?n? istediklerini s?yledi. Bundan sonraki s?re?te 5-6 bin civar?nda ??renciye ula?may? hedeflediklerini belirten Karda?, ??l m?d?rl???m?ze ba?l? y?zme havuzumuz 18 Aral?k 2019 tarihinde hizmete a??ld?. 3 antren?r, 3 cankurtaran, 1 fizyoterapist ve 1 psikolog olmak ?zere ilimizin hizmetine sunuldu. Bakanl???m?z?n bize verdi?i rakamlar do?rultusunda y?l i?erisinde 2 bin ??renciye y?zme ??retmeyi ama?l?yoruz. ?u anda hedef kitlemiz 3'nc? ve 4'nc? s?n?flard?r. Bundan sonraki s?re?te in?allah 2 bin de?il de 5-6 bin civar?nda ??renciye ula?may? hedefliyoruz. Buraya il?eden gelen ??rencilerimiz servisle geliyor. ?l merkezinde ikamet eden ??rencilerimizi ise biz kendimiz al?yoruz veya milli e?itim m?d?rl??? taraf?ndan servislerle getiriliyor. ??retmenlerimizde ??rencilerimize e?lik ediyor. Buraya getirildikten sonra personellerimiz taraf?ndan ?ocuklar haz?rlan?p y?zme e?itimi al?yorlar. Havuzumuzun derinli?i 2 metre olup, 25 metre boy ve 12,5 metre geni?liktedir. K???k havuzumuz ise yeni y?zme ??renen ?ocuklar?m?z i?in yap?ld?. ?lk ?nce k???k y?zme havuzunda ??retmenlerimiz taraf?ndan y?zme ??retilip daha sonra b?y?k y?zme havuzumuza al?yoruz. ?limize g?zel organizasyonlar almay? d???n?yoruz. Havuzumuz yar? olimpik oldu?u i?in ?u anda sadece b?lgesel ligler seviyesindeki bran?lar? alabiliyoruz. Y?zme havuzumuz Bitlis i?in ger?ekten ?ok ?nemli bir tesistir. Bu y?zme havuzumuzdan b?t?n Bitlislilerin faydalanmas?n? istiyoruz? dedi.