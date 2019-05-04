Bitlisli gençler çocuklar için umut oluyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen bir grup genç, köy köy dolaşıp çocuklara yardım dağıtıyor.

Tatvan'da 'Bir umut, bir ışık, bir gülüş' sloganı ile bir araya gelen ve kendilerine ‘Gönül köprüsü' adını veren bir grup genç, Hizan ilçesindeki köyleri dolaşarak çocuklara yardım elini uzatıyor. Kendi aralarında ve yardımsever vatandaşlardan topladıkları para ile giyim, ayakkabı, kırtasiye malzemeleri alan gençler, köy köy dolaşıp çocukları mutlu etmeye çalışıyor.

'Gönül köprüsü' ekibiyle beraber Gayda'nın Yolbaşı köyüne geldiklerini ifade eden Nurullah Akgül isimli genç, “Çeşitli hediyelerle köylere gidip elimizden geldiğince çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz” derken, Ceylan Tüzer isimli gönüllü ise “Gönül köprüsü gurubumuz var. Ekip arkadaşlarımızla beraber şimdilik Hizan, Tatvan, Güroymak ve Bitlis'in köylerini geziyoruz. İnşallah diğer köylere de gideceğiz. Buraya da çocukları mutlu etmek adına geldik” ifadelerini kullandı.