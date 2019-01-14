Bitlisli gençler Portekiz yolcusu

Bitlis Valiliği Proje Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (BİPEM) tarafından hazırlanan "We Are Volunteer-2" isimli gönüllülük projesi kapsamında 8 genç Portekiz'e gönderilecek.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen proje sayesinde Bitlis'teki 17-30 yaş arasındaki gençler, Portekiz'de kısa dönem gönüllülük hizmetine katılım imkanı bulacak. BİPEM'in Avrupa Gönüllüleri Hizmeti (AGH) kapsamında hazırlamış olduğu ‘Kısa Dönem Avrupa Gönüllü Hizmeti' projesi sayesinde, Bitlis'te yaşayan gençlerden 8'i Portekiz'in Arrouquelas, Braga ve Barcelos şehirlerinde sosyal faaliyetlere katılma imkanı elde etti.

Konu ile ilgili bilgi veren BİPEM Müdürü Necati Kaya, proje kapsamında Bitlis'te yaşayan 8 gencin Portekiz'de sosyal faaliyetlere katılma imkanı bulacağını ifade ederek, “Projemiz 17 - 30 yaş aralığındaki gençleri kapsıyor. Projeyi başlattığımızdan bu yana ülkemiz genelinden 550 başvuru aldık. Başvuru yapan gençlerle yapılan mülakatlardan sonra yeterliliği olan ve Bitlis'te ikamet eden 8 gencimizin başvurusu uygun görüldü. Bu gençlerimiz Portekiz'in Arrouquelas, Braga ile Barcelos şehirlerine gidecek ve orada sosyal faaliyetler sayesinde yabancı dilini geliştirebilecek, yabancı kültürlere, farklı coğrafyaya, değişik toplumsal yaşama adapte olabilmenin yanı sıra kazanacakları özgüven ve tecrübe ile iş piyasasındaki seçeneklerini değerlendirebilecek. Proje kapsamında Avrupa'ya gidecek olan bu gençlerimizin tüm masrafları proje kapsamında merkezimiz tarafından karşılanacak. Bu projemiz 33 gün sürecek ve gönüllülerimiz şubat ayında Portekiz'e gönderilecektir. Ardından 16 kişiyi kapsayan yeni bir projemiz daha hayata geçecek” diye konuştu.