Bitlisli gençlere profesyonel tiyatro eğitimi

Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncularından Adnan Tunalı'nın davet edildiği proje kapsamında 30'a yakın Bitlisli genç çeşitli mekanlarda tiyatro eğitimi alıyor. Adnan Tunalı, eğitimlerin son derece güzel geçtiğini belirterek, Bitlisli gençlere tiyatronun tarihinden bölgedeki masal ve hikayelere kadar birçok alanda eğitimler verdiklerini, eğitimler sonunda da bir oyun sergileyeceklerini belirtti. Bitlis'e uzun yıllar önce tiyatro turnesi için geldiğini, buraya hayran kaldığını, askerliğini de Bitlis'te yaptığını ifade eden Adnan Tunalı, davet geldiğinde hiç tereddüt etmeden evet dediğini söyledi. Tunalı, “Bitlis, bana çok yabancı olan bir şehir değil. 1980'li yıllarda tiyatro turnesi için Bitlis'e geldim ve hayran kaldım. 1994 yılında askerliğimi de Bitlis'te yaptım. 15 ay Bitlis'te kalınca daha büyük bir yer edindi bende. Askerliğimi bitirip devlet tiyatrosuna tekrar döndükten sonra Bitlis'e geliş gidişlerim devam etti” dedi.

“Yaz kursu projesine evet dedim”

Bitlis'e geldiğinde Bitlis Kültür ve Sanat Derneği Sanat Yönetmeni Vecbi Ayan ile tanıştığını ve tiyatro üzerine çeşitli alışverişlerde bulunduklarını da sözlerine ekleyen Tunalı, “Bitlis'te yapılan çalışmalara profesyonel destek aradıklarını söyleyince gönüllü olarak seve seve geleceğimi söyledim. Bitlis Belediyesi ve BİSAD'ın ortak projeleriyle bir yaz kursu düzenlediler. Beni de proje için çağırdıklarında koşa koşa geldim. Bitlis'te çalışmamızın 15'inci günündeyiz. Bitlis'in sosyal ve kültürel hayatında önemli değişiklikler yapacak genç arkadaşlarla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tiyatroyu daha profesyonel tanıyoruz. Teoriyi pratiğe dönüştürmeye çalışıyoruz. Anadolu'nun anlatıcılık, meddahlık geleneği vardı. Bütün efsaneler, hikayeler, masallar hep sözlü edebiyat üzerine kurulmuştur. Bu sözlü edebiyatı yapan meddahlar var. Bizim geleneksel Türk tiyatromuza meddah olarak yerleşmiş ama burada başka isimler alan, kendi bölgelerindeki dillerine göre isimler alan kişiler var ve bu kişiler sürekli hikayeler anlatıyorlar. Ben bunun belki bir parça ucundan tutabilirim, birileri özenebilir diye Bitlis efsaneleri üzerine bir şeyler yapalım diye düşündüm. Bunun için de bir Şahmeran hikayesi var. Bitlis'e de ait olan aslında tüm Anadolu'ya yayılan bir efsane. Bizde onun üzerinden gidip aslında söylenmemiş olanları yapalım diye böyle bir çalışma yapmaya başladık” diye konuştu.

“Gençlerle birlikte tiyatronun tarihini öğreniyoruz”

Tunalı, gençlerle birlikte öncelikle tiyatronun tarihini öğrendiklerini belirterek, “Bu 10 günlük süreç içerisinde sıfırdan başlayıp ilk insandan günümüze kadar geldik. Tiyatro tarihinin kendi kronolojik sıralamasına göre oyunlar seçtik kendimize. Antik bir metin bulup onu çalışmaya başladık. Değişik sahneleri çalışarak bunları pratiğe dökmeye çalışıyoruz. İlk kez karşılaştıkları metinler de oldu. Hiç görmedikleri, duymadıkları isimlerle de karşılaşıyorlar. Tarihin kronolojik sıralamasını oyunlarla çalışarak sahnede uygulamaya başladık. Sanat toplumla birlikte yapılmalı. Çalışmalarımızı bir mekana sıkıştırmak yerine halkın içinde yapmayı tercih ediyoruz. Halkında bize katılıp, destek olmasını istiyoruz. Her insanın mutlaka bize bir şey öğrettiğine inanıyorum. Bitlis'in tarihi mekanlarını bu noktada elimizden geldiğince kullanmaya çalışıyoruz. Halkla elimizden geldiğince iç içe olmaya çalışıyoruz. Ben Bitlis'e geldiğimden beri birçok şey öğrendim. Kişisel gelişimim de bana çok büyük bir katkısı oldu. Bitlis'ten dönerken bambaşka biri olarak geri döneceğim. Fırsat bulan mutlaka gelsin” şeklinde konuştu.

Bitlis Kültür ve Sanat Derneği Sanat Yönetmeni Vecbi Ayan ise, 8 yıllık bir tiyatro deneyimleri olduğunu, bunun ilk 5 yılında kulaktan dolma ve kendi imkanları ile çalıştıklarını, ancak son 3 yılda da çeşitli profesyonel destekler alarak çalıştıklarını dile getirdi. Ayan, “Amatör olarak yürüttüğümüz tiyatro çalışmalarımızı daha profesyonel olarak sürdürmeye karar verdik. Daha önce proje kapsamında Van Devlet Tiyatrosu oyuncularından destek aldık. Ardından 3 yıl sonra yine Bursa Devlet Tiyatrosunun usta oyuncularından Adnan Tunalı ile bir proje yürütüyoruz. Adnan Tunalı hocam tamamen gönüllü olarak Bitlis Belediyesinin katkılarını da alarak, 1 aylık bir süreçte bizlere bir eğitim vermeye geldi. Yaklaşık 15 günden beridir eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Ekibimiz adına çok olumlu şeyler gelişiyor. Önümüzdeki sezon yine profesyonel eğitimlerimizi devam ettirip, oyunlarımızı daha üst seviyelerde ve daha güzel sahnelemek ve sergilemek amacındayız. Emeği geçen başta Adnan Tunalı olmak üzere Bitlis Belediyesine ve BİSAD ekibine teşekkür ediyorum” dedi.