Bitlisli gönüllü gençler Portekiz'de

Bitlis Valiliği Proje Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (BİPEM) tarafından hazırlanan proje kapsamında 8 gönüllü genç Portekiz'e gitti.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen “We Are Volunteer!-2” isimli gönüllülük projesi kapsamında Portekiz'de kısa dönem gönüllülük hizmetine katılan gençler, Portekiz'in Arrouquelas, Braga ve Barcelos şehirlerinde sosyal çalışmalar yürütmeye devam ediyor. BİPEM'in Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) kapsamında hazırlamış olduğu Kısa Dönem Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi sayesinde Portekiz'in Arrouquelas, Braga ve Barcelos şehirlerinde sosyal faaliyetlere katılan 8 gencin, 1 Şubat 2019 tarihinde Portekiz'e gittiği ve 33 günlük faaliyetin ardından tekrar Bitlis'e geri döneceği belirtildi.

Proje hakkında bilgi veren BİPEM Müdürü Necati Kaya, “We Are Volunteer!-2 isimli projemiz ile 8 gencimizi Portekiz'e gönderdik ve bu gençlerimiz orada aktif olarak sosyal çalışmalar yürütmektedirler. Gençlerin genel çalışma alanları çocuklar, gençler ve engelli bireylerdir. Gençlerimizin ikisi çocuklar ile ilgili çalışmalarda, ikisi gençlik alanında, dördü ise engelli bireylerle yürütülen sosyal faaliyetlerde aktif rol almaktadır. Gençlerimizin konaklama, sigorta, pasaport, bilet ve diğer işlemlerini tamamladıktan sonra 1 Şubat 2019 tarihinde Portekiz'e yolcu etmiştik. 33 günlük faaliyet çalışmalarından sonra tekrar Bitlis'e geri dönecekler” dedi.

Kaya, AGH hayalleri olan gençler için bu projenin büyük bir fırsat olduğunu, daha fazla gencin hayallerini gerçekleştirebilmek için hız kesmeden çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.