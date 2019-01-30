Bitlisli kadınlar hem üretiyor hem sosyalleşiyor

Açılan kurslara katılan Bitlisli kadınlar, bir taraftan sunulan imkanlardan faydalanırken, diğer yandan da açılan kurslarda aldıkları eğitimler sonrasında ürettikleri materyalleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Behzat Dayan, amaçlarının Bitlisli kadınların sadece evlerinde oturmaları değil, sosyal alanda da kendilerine olan güvenlerini kazandırmak olduğunu söyledi. Dayan, Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak Başkan Vekili Vali Oktay Çağatay'ın destekleri ile kadınlara yönelik 10 ayrı kurs açtıklarını, bu kurslar sayesinde kadınların sosyal hayata katılımının sağlandığını belirtti. Dayan, “Burada amacımız kadınlarımızın daha iyi bir ortamda hem ürün üretmesini sağlamak hem de ürettiklerini satmaları için oluşturduğumuz Kadın El Sanatlar ve Yaşam Merkezi oluşturduk. Onların sosyalleşmesini sağlamak amacıyla da sosyal belediyecilik anlayışı ile ortam hazırladık. Ayrıca gençler buraya gelerek vakitlerini bilgisayar ve kütüphanede geçiriyorlar. Bu da onların kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlıyor. Buraya günlük 300 kadın gelerek çeşitli aktivitelere katılıyor. Hiç internet ve bilgisayar kullanmayan kadınlarımıza yönelik kurslarımız da mevcuttur. Burada kadınlarımız hem üretip aile bütçesine katkı sunuyor hem de sosyal açıdan kendini geliştiriyor” dedi.

Spor eğitmeni Aysun Kurtkan ise, Bitlis Belediyesi tarafından yaklaşık 6 yıl önce açılan merkezde eğitim vermeye devam ettiğini belirterek, “Günde ortalama 60 kadına spor eğitimi veriyorum. Buraya gelerek hem stres atıyor hem de fazla kilolarından kurtuluyorlar. Buradaki amacımız spor yaptırırken, kadınların sosyalleşmesini de sağlıyoruz. Bir birleri ile kaynaşmalarını da sağlıyoruz” diye konuştu.

Açılan merkezde bilgisayar kursu, tiyatro, örgü, nakış, ahşap boyama, sabun sanatı, spor aktiviteleri ve çeşitli zeka kursları verilmektedir.