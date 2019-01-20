Bitlisli kadınlar ilk antrenmana çıktı

Bitlis'in ilk kadın futbol takımı olan Tatvan Onüç Spor Kulübü, ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Takım, Bitlis'te kadınların kurduğu ilk futbol kulübü olarak da tarihe geçti.

Bitlis'te kadınların kurduğu ilk futbol takımı olarak tarihe geçen Tatvan Onüç Spor Kulübü, 20 sporcusuyla ilk antrenmanını yaptı. Bölgedeki rakiplerinden daha güçlü olduklarını iddia eden Kulüp Kurucusu ve Antrenörü Canan Argınşah, bölgede bulunan kadınlara saygınlığı arttırmayı hedeflediklerini belirtti. Argınşah, “Bu hayalim küçüklüğümden beri vardı. Burada daha önce kadın futbol takımı kurulmamış. Ben de bu konuda öncü olmak istedim. Birçok yere başvuruda bulundum. Pek destek göremedim. Kadınların futbol olayına çok sıcak bakılmadı. Tam ümidi kestiğim noktada Mecit hoca bana yardımcı olmak amacıyla telefon etti. Kendisine evet dedim ve takımı ona emanet ettim. Takımda oynayacak olan arkadaşlarımızı da kolay bulmadım. Aileleri de destekçimiz oldu. İnşallah çok iyi yerlere geleceğiz. 20 sporcumuz var. Bu işin daha başındayız, ama rakip olarak kimseyi görmüyoruz. Öğrencilerimizin hepsini milli etmek istiyoruz. Bu hem bizim açımızdan hem de onların açısından büyük bir avantaj. Kadınlarımıza bir gelecek sunmuş oluruz. Bölgemizde kadınlarımıza olan saygınlığı arttırmak istiyoruz. Bölgemizde bulunan kadın futbolcularımızı izlemeye de gittim. Onları gördükçe daha çok ümitlendim. Bütün kadınlarımızı bekliyoruz. Yetenekleri varsa biz de elimizden geldiğince geliştireceğiz” dedi.

Tatvan Onüç Kulübü Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Mecit Tekin ise, kadınlara fırsat verildiği müddetçe başaramayacakları hiçbir şey olmadığını dile getirdi. Tekin, “Ömrümü sporla geçirdim. Aynı zamanda futbol sevdalısı bir insanım. İlk defa bir kadın grubuyla çalışacağım. Farklı branşlarda kadın takımlarım oldu. Türkiye finallerine de çıktık. Ancak futbol takımı olarak ilk defa Bitlis'te böyle bir şey yapıyoruz. Gerçekten çok yetenekli kadın sporcularımız var. Kadın arkadaşlarımıza şans verildiğinde ve imkan sunulduğunda başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki fırsat verilsin, aşamayacakları hiçbir engel yoktur. Bitlis kültürüyle çok zengin bir şehirdir. Biz de kadın futbol takımımızla bu zenginliğe daha çok katkıda bulunacağız. Bitlis ilimizin tanıtımı açısından kadın futbolcularımız sayesinde daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Bu konuda maddi ve manevi destek bekliyoruz” diye konuştu.

Takımın kadın sporcularından Helin Yıldız da kendini futbola ait hissettiğini belirterek, “Bölgemizde kadınların futbol oynamasına karşı oluşan ön yargıyı yıkmak istiyoruz. Belli bir yerden başlayıp başarılara imza atmak istiyoruz. Hedefimiz de milli takıma seçilmektir” ifadelerini kullandı.