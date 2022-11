Bitlisli kayakçılar mevsimin ilk karında antrenman yaptı

Bitlis'teki kayaklı koşu sporcuları yaz mevsiminde asfaltta yaptıkları çalışmalardan sonra bu mevsimin ilk karında 2 bin 600 rakımlı Nemrut Gölü çevresinde antrenmanlarını yaptılar.

Yaz boyunca formda kalmak için tekerlekli kayakla asfalt üzerinde çalışan kayakçılar, bu yıl karın yüksek kesimlere 15-20 gün erken yağmasını fırsat bilerek buralarda yarışmalara hazırlanmaya başladılar. Kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü çevresinde çalışmalarına başlayan sporcular, yüksek rakımın bu spor için en ideal ortam olduğunu, bunun da başarıya yansıdığını söylediler.

Günlük toplamda farklı sitilde 2 saat antrenman yapacak olan kayaklı koşu sporcuları; önce lig, sonra etap, daha sonra ise Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Celal Apak, 2 bin 600 rakımda 2022-2023 sezonuna hazırlanmaya başladıklarını belirtti. Apak, şuan itibari ile 20 sporcu ile ilk antrenmanlarına başladıklarını ifade ederek, “Şu an Nemrut Krater Gölü çevresinde sezonun ilk kar üstü antrenmanına çıkmış bulunmaktayız. 2 bin 600 rakımlı antrenmanımıza 2022-2023 sezonuna şu an itibari ile Nemrut'ta hazırlanmaya başladık. Kar üstündeki antrenmanımıza geçmiş yıllara nazaran 15-20 gün öncesinde başladık. Kar olmadığı zamanlarda antrenmanımızı asfalt üzerinde yapıyorduk. Şimdi asıl branşımız olan kayaklı koşuyu kar üstünde gerçekleştiriyoruz. Bu da 2 bin 600 rakımlı Nemrut Dağı'nda karın erken yağmasıyla oluşuyor. Bizim antrenmanlarımız ilk önce karda olması gerekiyor. Şu an hazırlanmamız gereken etaplar, lig elemesi, ondan sonra birinci ve ikinci etap geliyor. Daha sonra ise Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Şu an itibari ile 15-20 sporcumuz antrenmanlarımıza katılmaktadır. Daha sonraki dönemlerde sporcu sayımız antrenmanlarımıza göre geliştirilmekte ve katılım sağlanmaktadır” dedi.