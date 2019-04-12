Bitlisli öğrenci kompozisyon alanında Türkiye 2'ncisi oldu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından 10 Aralık Dünya Hakları Günü münasebetiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Bağlamında Anne, Baba ve Yaşlı Hakları” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlendi. Yarışmada kompozisyon alanında dereceye giren Bitlis Lisesi öğrencilerinden Meltem Uslu, Türkiye 2'ncisi oldu. Vali Yardımcısı Tamer Kılıç ise Meltem Uslu'yu makamında kabul ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. Bol kitap okuma ve düşüncelerini yazıya dökme dileğinde bulunan Vali Yardımcısı Kılıç, başarılı öğrenciye hediye takdiminde bulundu.