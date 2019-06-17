Bitlisli öğrenciler geleceğin teknolojisini öğreniyor

Bitlis'in Mutki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından açılan ‘Robotik Kodlama' sınıfında öğrenciler geleceğin teknolojisini öğreniyor.

Mutki Yatılı Bölge Ortaokulunda Bitlisli tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin adına açılan ‘Robotik Kodlama' sınıfında öğrenciler kendi robotlarını yapma imkanı buluyor. İlçede 50 kişilik bir öğretmen grubu aldıkları ‘Robotik Kodlama' eğitimini öğrencileriyle hayata geçirmeye başladı. Yaptıkları robotlara tablet ve bilgisayarlardan verdikleri komutlarla hareket ettiren öğrenciler, hem öğrendiklerini hem de sosyal çalışmalarla sosyalleştiklerini belirttiler.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ecvet Leventoğlu, DAKA ile ortaklaşa yürüttükleri proje kapsamında ilçedeki 50 öğretmene ‘Robotik Kodlama' konusunda eğitim verdiklerini söyledi. Leventoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında atölye çalışmalarıyla robotik kodlama kurslarıyla ilgili öncelikli sistem eğitimi aldı. Öğretmenlerimize verilen eğitimin ardından ikinci aşama olan robotik kodlama ile ilgili proje çalışmaları başlattık. DAKA destekli olarak 50 öğretmenimizle sertifikalı bir şekilde eğitim verilip sonlandırdık. Bununla ilgili alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle yazılım ve robotik kodlama, yapay zeka ve yazılım noktasındaki atölyemizi yaklaşık 2 aylık bir çalışma neticesinde tamamen kendi imkan ve kaynaklarımız ölçüsünde tamamladık. İlçemizdeki tüm okullardaki öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Öğretmenlerimizle öğrencilerimize ileriki süreçlerde bunlarla ilgili yapılacak tüm çalışmalar noktasında çocukları geleceğe hazırlama noktasında Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonuna hazır bir şekilde çalışmaları tamamladık” dedi

“Mutki'de yeni bir nesil yetişiyor”

Milli Eğitim Müdürü Levetoğlu, ilçede yeni bir neslin yetiştiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çalışmalarımızla Mutki ilçemizde iyi bir neslin yetiştiğini söylemek istiyorum. İlçe merkezinde okullaşma oranı yüzde 4'tür. Yüzde 96'sı kırsal alanda. Sıkıntı ve engel teşkil edecek durumu sorun olarak görmekten ziyade çözüm yolları üzerine çalışmalarımızı yaptık. Kırsalda kalan öğrencilerimizi de taşıma yöntemi uygulayarak köylerinden alarak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün bünyesindeki ‘Robotik Kodlama' sınıflarına dahil edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 2019 yılını Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan etmesinin ardından bizlerde atölyemizin ismini Prof. Dr. Fuat Sezgin olarak bıraktık. Öğrencilerimize hayırlı olsun.”

Robotik Kodlama eğitimi alan öğretmenlerden Sercan Sarp ise, öğrencilerin daha önceki yıllarda proje ve performans ödevleri ile kısıtlandığını ifade ederek, bu tür sınıfların açılarak öğrencilerin hem eğlenmeleri hem de öğrenmelerinin önünün açıldığını söyledi. Sarp, “Öğrencilerle sadece derslerde, proje ve performans ödevleriyle değil, böyle eğlenerek de bir şeyler öğreneceklerini, onlara kanıtlama şansını bizlere sundular. Yaptığımız projeleri tanıttık. Kodlamaları yaptık. Öğrenciler burada birkaç farklı şekilde proje yapabiliyorlar. Lego setlerini kolaylıkla birleştirerek proje yapabiliyorlar. Daha sonra kodlarını yazarak istediklerini yapabiliyorlar. Yaptıklarını kendileri yönlendirebiliyorlar. Bu şekilde hem kendilerini daha iyi ifade etme şansı buluyorlar hem de ders dışındaki zamanlarını dolu dolu geçirdikleri için enerjilerini atarak derslerine çok daha iyi adapte olabiliyorlar. Bunun buraya gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında atölyemiz oluşturuldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifaderini kullandı.

Öğrencilerden Nilay Güllübardak ise, “Burada kendi yaptığımız robotları kodlamalarla hareket ettiriyoruz. Bunları biz kendimiz yapıyoruz. Bu çok güzel bir duygu. Bunları kendim yaptığım için çok mutlu oluyorum. Benim komutlarımla hareket ediyorlar. Özellikle matematik dersinde sürekli böyle kodlamalarla uğraştığım için zihinsel olarak daha çok işlem yapabiliyorum. Bu benim hayatıma çok şey katar. Bir ortama girdiğimde ben robotik kodlama biliyorum diyerek herkesten bir ayrıcalığım olmuş olur” dedi.

Muhammed Kandemir ise, bu sınıfın açılmasıyla birlikte arkadaşlarıyla grup çalışması yaptıklarını, bunun da kendilerini sosyalleştirdiğini söyledi. Kandemir, “Bu atölye sayesinde derslerime daha iyi odaklanıyorum. Robot yapmayı öğrendim. Bunlar sayesinde telefon, televizyon ve internet alışkanlığından uzak kaldım. Bunlarla uğraştığım için derslerime de daha fazla ağırlık veriyorum” şeklinde konuştu.