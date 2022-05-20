Bitlisli sporcu Türkiye'nin gururu oldu

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda Bitlisli milli para tekvandocu Nurcihan Ekinci Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Manchester kentinde yapılan final müsabakasında Bitlisli milli para tekvandocu Nurcihan Ekinci, K44 47 kiloda Ukraynalı rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Bugüne kadar katıldığı ulusal ve uluslararası birçok yarışmada üst üste dereceler elde eden Ekinci, gözünü Avrupa Şampiyonluğuna dikmişti. Ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek için sıkı antrenmanlar ile gece gündüz demeden çalışıp Avrupa finaline çıkan Ekinci, finalde Ukraynalı rakibi Viktoria Marchuk'u 13-12 yenerek bu defa şampiyonluğu kimseye kaptırmadı.

Maç sonrası sevinç gözyaşlarına boğulan Ekinci, Türk bayrağını göklere çıkarmanın gururunu tüm ülkeye yaşattı.