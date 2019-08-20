Bitlisli sporcular Ankara'dan madalya ile döndü

Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Uluslararası Avrasya Açık Wushu Kung-Fu Şampiyonasına katılan Bitlisli sporcular 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndü.

12 ülkeden toplam 570 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Bitlis'i temsil eden sporculardan Mehmet Özgenel şampiyonada ikinci, Suat Budak ise üçüncülük başarısı elde etti. Elde edilen başarıyla ilgili bilgi veren Wushu Kung-Fu Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Abdurrahman Kaçak, 4 sporcuyla katıldıkları turnuvadan madalyalarla dönmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Katıldıkları şampiyonada Mehmet Özgenel'in ikinci, Suat Budak'ın ise üçüncü olduğunu ifade eden Abdurrahman Kaçak, başarıların devamı için çalışmalarının süreceğini kaydederek, "Ankara'da düzenlenen şampiyonaya Bitlis ilimizden 4 sporcu ve 1 antrenörle katıldık. Turnuvaya katılan sporcularımızdan Mehmet Özgenel 2. olurken, Suat Budak 3. oldu. Antrenörümüz Nuri Turgut ve sporcularını tebrik ediyorum. Turnuvaya gitmemizde bize maddi manevi destek veren herkese şahsım, sporcularım ve antrenörlerim adına teşekkür ederim. Wushu Kung-Fu Federasyonu tarafından atandığım il temsilciliği görevimde 3. yılımıza girmeden ilimizde milli takıma 5 sporcu ve 1 antrenör kazandırmaktan mutluluk duyuyorum. Amacımız ilimizde bu sporu iyice yayıp bir kültür haline getirip, bu spora gönül veren bütün sporcularımızı milli takıma kazandırmak olsa da en önemli görevimiz gençlerimizi sokaklardan alıkoymak, kötü alışkanlıklar edinmelerini önlemek ve onları vatanına, milletine yararlı bireyler olarak yetiştirmektir” dedi.