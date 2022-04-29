Bitlisli sporculardan altın madalya

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Slovakya'da düzenlenen Dünya Kros Şampiyonasına katılan Bitlisli öğrenciler altın madalyanın sahibi oldu.

24 Nisan'da Slovakya'da düzenlenen Liseler Arası Dünya Kros Şampiyonasında erkeklerde Bitlisli sporcu Caner Can Tunçtan 5 bin metreyi 15.43 saniye ile tamamlayarak dünya şampiyonu olurken, takım kategorisinde ise erkeklerde Bitlis Özel Final Akademi Anadolu Lisesi birinci oldu. Şampiyona sonrası Bitlis'te büyük bir törenle karşılanan sporcular, kenti en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadı. Sporcular daha sonra okullarındaki arkadaşları tarafından büyük bir coşku ile karşılanarak şampiyonluğu halay çekerek kutladı.

Slovakya'da dünya şampiyonu olduklarını fakat bu başarının Bitlis ilinin olduğunu dile getiren Atletizm Milli Takım Antrenörü Fahri Tunçtan, “Slovakya'da düzenlenen yarışmaya katılmaya hak kazanarak ülkemize Dünya Kros Şampiyonluğunu kazandırdık. Bu sürede hedefimiz yarışmaya katılırken ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekti, bizler de çalıştık, çaba gösterdik. Bu kupa sadece 6 sporcu ve bir antrenörün kazandığı bir başarı değil. Bu ilimizin başarısıdır. Bitlis'e gelirken bizleri çok iyi karşıladılar ve karşılamadan dolayı büyük onur duyduk. Şimdi ise orada dünya şampiyonu olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.