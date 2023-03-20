Bitlisli sporculardan wushu kung fu başarısı

Antalya'da düzenlen Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonasına katılan Bitlisli sporculardan Taha Özçelik Türkiye ikincisi, Zeynel Abidin Tuncel ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Tatvanlı sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 5-17 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen şampiyonadan derece elde etmeyi başardı. Bitlis'i temsilen şampiyonaya katılan sporculardan Taha Özçelik minikler kategorisinde 48 kiloda Türkiye ikinciliği elde ederken, Zeynel Abidin Tuncel ise büyükler kategorisi 56 kiloda Türkiye üçüncülüğü başarısı elde etti.

Elde edilen başarılarla ilgili değerlendirmede bulunan Wushu Kung-Fu Bitlis İl Temsilcisi Abdurrahman Karadağlı, turnuvada derece elde eden iki sporcudan Taha Özçelik'in Avrupa şampiyonasına, Zeynel Abidin Tuncel ve çeyrek finale kadar yükselmeyi başaran 4 sporcunun ise Balkan şampiyonasına katılmaya hak kazandığını söyledi. Elde edilen başarıdan ötürü sporculara tebrik ve başarı dileklerini ileten Karadağlı, başarıda destek ve katkısı bulunanlara ise teşekkürlerini ileterek, “Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek için spor en iyi yöntemlerden biridir. Kurum amirlerimizin desteğiyle daha çok gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için hiçbir şeyden kaçınmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.