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Bitlisspor Kulübü çeyrek finale yükseldi

Bitlisspor Kulübü, Diyarbakır’da düzenlenen birinci lige çıkma müsabakalarında bilardo branşında çeyrek finale yükseldi.

Bitlisspor Kulübü, Diyarbakır'da düzenlenen birinci lige çıkma müsabakalarında bilardo branşında çeyrek finale yükseldi.


Diyarbakır'da düzenlenen Üç Bant Yükselme Ligine çıkma müsabakalarına katılan Bitlissspor Kulübü, çeyrek finale yükseldi. Tarihte ilk defa bu müsabakalara katıldıklarını ifade eden Bitlisspor Kulübü Başkanı Uğur İbiş, birinci lige yükselme müsabakalarına 13 takımın katıldığını söyledi. İbiş, “Bitlisspor Kulübü olarak Türkiye Bilardo Üç Bant Kulüpler 1. Lige Terfi Müsabakalarına katıldık. İlk müsabakalar sonucunda çeyrek finale çıkmayı başardık. Bundan sonraki hedefimiz önce yarı final, ardından da finale yükselerek, birinci lige çıkacak iki takımdan biri olmaktır. Ben sporcularıma güveniyorum. İlimizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

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