İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te 1 kilo 117 gram metamfetamin ele geçirildi

Bitlis’te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada 2 kişinin üzerinde 1 kilo 117 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis'te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada 2 kişinin üzerinde 1 kilo 117 gram metamfetamin ele geçirildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda, Tatvan ilçemizde durdurulan bir otobüs içerisinde yolcu olarak seyahat eden iki şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 13 parça halinde toplam 1 kilo 117 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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