Bitlis'te 1 kilo 150 gram afyon sakızı ele geçirildi

Bitlis'te şehirlerarası seyahat eden 2 yolcu üzerinde yapılan aramada 1 kilo 150 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Tatvan ilçemizde durdurulan bir otobüs içerisinde yolcu olarak seyahat eden iki şüpheliden; 9 parça halinde 1 kilo 150 gram afyon sakızı maddesi ele geçirilmiş, konu ile ilgili şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.