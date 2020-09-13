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Bitlis'te 1 kilo eroin ele geçirildi

Bitlis’te şüphelenilerek durdurulan 2 araçta 1 kilo eroin ele geçirildi.

Bitlis'te şüphelenilerek durdurulan 2 araçta 1 kilo eroin ele geçirildi.


Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; 13.09.2020 günü İl Merkezi girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan iki araç içerisinde yapılan arama neticesinde, 2 parça halinde daralı ağırlığı 1 kilo eroin maddesi ele geçirilmiştir. Araçların içerisinde bulunan N.G., A.A., S.G. ve M.S.E. isimli dört şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüphelilerden M.S.E. tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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