Bitlis'te 1 milyon meyve fidanı projesinin 2. etabı devam ediyor

etabı devam ediyor.

2. etabında ceviz fidanının ağırlıklı olduğu 400 bin meyve fidanının dağıtımı Bitlis merkez ve 6 ilçede devam ediyor. Program, 22 Kasım'da 200 bin fidanın dağıtımıyla son bulacak ve toplamda 1 milyon meyve fidanı toprakla buluşacak.

Proje koordinatörü Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Şube Başkanı Cevat Kaya, yaptığı açıklamada, "Eren ailesi tarafından ilimizde 1 milyon meyve fidanının dağıtımı noktasında kamu kurumları ve STK'larla yaptığımız protokoller çerçevesinde şu ana kadar 800 bin meyve fidanı dağıtıldı. Hedefimize 2022 yılının sonbaharında varmış olacağız. Dağıtımda desteklerinden dolayı Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüklerine de teşekkür ederim. Bu güzel projenin tamamlanmasında yardımcı oldular" dedi.