Bitlis'te 100 hektarlık alan küle döndü

Bitlis'te kuru otların tutuştuğu ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yaklaşık 100 hektarlık alan küle döndü.

Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan Kent Ormanı'nda kuru otların tutuşmasıyla başlayan ve kısa sürede rüzgarın da etkisiyle 100 hektarlık alana yayılan yangına Bitlis Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Müdürlüğüne ait arazöz ve personeller tarafından müdahale edildi. Saat 14.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyük bir alana yayılan yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatan ekipler, rüzgarın etkili olması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kent Ormanı'ndaki yangın bölgesine giden Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bunan Tanğlay, duyarsız vatandaşların neden olduğu yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına aldıklarını söyledi. Tanğlay, “Kent Ormanı dediğimiz yerde bir yangın çıktı. Bazı duyarsız vatandaşlarımızın yapmış olduğu bir hatadan dolayı yüzlerce hektar alan yandı. Buradaki hayvanlar, çam ağaçları yandı. Tabi itfaiye ekipleri olarak ilk andan itibaren yangına müdahale ettik. Orman Müdürlüğü ekiplerimize destek verdik. Şu an yangın kontrol altında. İnşallah kalan kısmını da bir an önce kontrol altına alıp yangını tamamen söndüreceğiz. Herkese geçmiş olsun diyorum” dedi.