Bitlis'te 110 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bitlis'te 2022-2023 eğitim öğretim yılını geride bırakan 110 bin öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.

İl genelinde 747 okulda 110 Bin öğrenci ve 5 Bin 920 öğretmenle eğitim öğretimi tamamlarken, Çocuklar Gülsün Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince oluşturulan kütüphanenin açılışı da yapıldı. TOKİ Ahmet Eren İlkokulunda karne dağıtımı öncesi Bitlisli şehitlerinin isminin verildiği kütüphanenin açılışı için bir program düzenlendi. Okulun konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Din görevlisi tarafından Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla devam eden program öğrenciler tarafından üzerinde şehitlerin fotoğraflarının ve isimlerinin bulunduğu tişörtleri giyerek, şehitlerin rütbelerini, isimlerini, şehit oldukları yerler söyledi.

Dernek Başkanı Esra Tavlı'nın konuşmasının ardından Vali Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkan Vekili Gökhan Tokmak ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz tarafından Bitlis Şehitler Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Daha sonra okuldaki sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıtan Çağatay, 2022-2023 eğitim öğretim dönemini dağıttıkları karnelerle tamamladıklarını söyledi. Karne dağıtımı öncesinde okulda Çocuklar Gülsün Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince oluşturulan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiklerini anlatan Çağatay, "Kütüphane bizim için çok özellikli. Bitlis'teki şehitlerimizin isimlerini yaşatmak amacıyla yapıldı. Kütüphaneye gelen yavrularımız şehitlerimizin isimlerinin tamamını görecek. Şehitlerimizi unutmuyoruz. Bu nedenle yapılan bu çalışma çok kıymetli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

İl genelindeki 747 okulda 110 bin öğrenci ve 5 bin 920 öğretmenle eğitim öğretimi tamamladıklarını belirten Çağatay, üniversite sınavına girecek olanlara başarı dileğinde bulundu.