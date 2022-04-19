İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bitlis'te 110 göçmen yakalandı

Bitlis’te jandarma ekipleri tarafından yapılan şok yol uygulamasında 110 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından yapılan şok yol uygulamasında 110 düzensiz göçmen yakalandı.


Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyet çerçevesinde Bitlis-Tatvan karayolu Küçüksu mevkiinde şok yol kontrol uygulaması icra edildi. Yapılan yol kontrol uygulamaları neticesinde bir kamyonetin kasasında 71 ve bir minibüste ise 39 olmak üzere toplam 110 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.


Yurda yasa dışı yollarla giren göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen M.S.K. ve S.G. isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 110 düzensiz göçmenin ise işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.