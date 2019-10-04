İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bitlis'te 118 kilo tütün mamulü ele geçirildi

Bitlis’te jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 118 kilogram tütün mamulü ele geçirildi.

Bitlis'te jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 118 kilogram tütün mamulü ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 3 Ekim 2019 günü Bitlis - Güroymak yol kavşağında durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 118 kilogram tütün mamulü ele geçirilirken, şahıslar hakkında ise 3 bin 160 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.