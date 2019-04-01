Bitlis'te 13 belediyenin 11'ini AK Parti kazandı

Bitlis'te 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre 13 belediyenin 11'ini AK Parti kazandı.

AK Parti, Bitlis il merkezi, 6 ilçe ve 6 beldede büyük başarı sağlayarak 13 belediyenin 11'ini kazandı. Bitlis merkez, Tatvan, Adilcevaz, Ahlat, Mutki ve 6 beldede seçimleri kazanan AK Parti, 2014 seçimlerine nazaran büyük başarı elde etti. Yapılan oylama ve tasnif işlemlerinin ardından kazanan adaylar, seçmenlerine teşekkür ziyaretlerine çıktı.

Bitlis merkezde geçerli olan 23 bin 216 oyun 10 bin 184'ünü alan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) adayı Nesrullah Tanglay Bitlis Belediye Başkanı seçildi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adayı Faruk İşlek ise 7 bin 649 ve Saadet Partisi (SP) adayı Yaşar Buhan ise 4 bin 359 oy aldı.

Ahlat ilçesinde, MHP'nin de destek verdiği AK Parti adayı Abdulalim Mümtaz Çoban 12 bin 858 geçerli oyun 6 bin 180'ini alarak yeniden belediye başkanı seçildi. HDP adayı Seracettin Günbay ise 4 bin 337 oy aldı. Adilcevaz'da 6 bin 946 geçerli oyun 2 bin 790'ını alan Necati Gürsoy yeniden belediye başkanı seçilirken, SP adayı Adnan Göksoy ise 2 bin 776 oy aldı. Güroymak'ta ise HDP adayı Hikmet Taşdemir 10 bin 392 geçerli oyun 4 bin 358'ini alarak belediye başkanı seçilirken, AK Parti adayı Mehdi Subaşı ise 2 bin 986 oy aldı.

Hizan ilçesinde ise 5 bin 202 geçerli oydan bin 852'sini alan Saadet Partisi adayı Cezail Aktaş belediye başkanı seçilirken, AK Parti adayı Arif Taylan ise bin 763 oy aldı. Mutki ilçesinde de bin 508 geçerli oydan 753'ünü alan Vahdettin Barlak belediye başkanı seçilirken, İYİ Parti adayı ise 677 oy aldı. Tatvan ilçesi de AK Parti ve HDP'nin yarıştığı yerlerden biri oldu. 34 bin 217 geçerli oyun kullanıldığı Tatvan'da, oyların 15 bin 605'ini alan AK Parti adayı Mehmet Emin Geylani belediye başkanı seçildi. HDP adayı Habip Yeşiltepe ise 15 bin 310 oy aldı.

Beldelerde ise AK Parti üstünlüğü elde etti. Kavakbaşı beldesinde AK Parti adayı Veysi Oğuz, Aydınlar beldesinde AK Parti adayı Mehmet Arif Tursun, Ovakışla beldesinde AK Parti adayı Abdurrahim Altındal, Günkırı beldesinde AK Parti adayı İlhan Çetinsoy, Gölbaşı beldesinde AK Parti adayı Hikmet Kardaş ve Yolalan beldesinde ise AK Parti adayı Kerem Çabuk seçimi kazandı.