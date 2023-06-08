Bitlis'te 15 haftalık gebe hastaya ‘Torsiyone Over Kisti' ameliyatı

Dr. Ömer Faruk Öz tarafından 15 haftalık gebe hastaya ‘Torsiyone Over Kisti' ameliyatı yapıldı.

Geçtiğimiz hafta şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastanenin acil servisine başvuran 15 haftalık gebe hasta yapılan radyolojik görüntülemede Sağ Overin Torsiyone yani yumurtalığın kendi etrafında dönerek beslenmesinin bozulduğu durum görünümde olduğu ve yaklaşık 25 santimetre boyutuna ulaşan kistik lezyonun varlığı tespit edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Öz tarafından yapılan ultrasonda hastanın yaklaşık 15 haftalık gebe olduğu değerlendirildi. Hasta ve yakını sağ yumurtalıktaki Torsiyone Kist hakkında bilgilendirilerek acil olarak ameliyata alındı. Yapılan ameliyat sonrası 25 santimetre ve 1 kiloya yakın kist başarılı bir ameliyat ile alındı.

Op. Dr. Ömer Faruk Öz tarafından ameliyat sonrası ve ikinci günde yapılan kontrollerde hastanın ve bebeğin sağlıklı olduğu değerlendirilerek hasta taburcu edildi. Op. Dr. Öz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yumurtalığın kendi ekseninde veya kendi etrafında dönmesi sonucu yumurtalığın kanlanmasının bozulması ve ilerleyen süreçte ciddi şiddetli ağrı ile kendini gösteren bir hastalıktır. Tespit edildiği anda hem yumurtalığın korunabilmesi hem de şiddetli ağrının geçirilebilmesi için acil ameliyat gerektirir. Doğum çağındaki kadınlarda ve genç kızlarda karnın alt bölgesinde birden başlayan şiddetli sancılarda eğer apandisit ekarte edilebilirse ‘Over Torsiyonu'nun akla gelmesi yumurtalığın korunabilmesi adına önemlidir” dedi.