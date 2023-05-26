Bitlis'te 15 köy yolu ve içme suyu hatları selden zarar gördü

Bitlis'te günlerdir etkili olan aşırı yağmurdan dolayı meydana gelen selden 15 köy yolu ve içme suyu hatları zarar gördü.

Etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkilerken, yağan yağmur sonrası birçok bölgede oluşan sel nedeniyle Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı bazı köylerde yol, içme suyu ve menfezler zarar gördü. Toplamda 15 köy yoluna gelen heyelandan dolayı yaklaşık 7 saat kapalı kalan yollar Bitlis İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı. Meydana gelen selden dolayı can kaybı yaşanmazken, il özel idaresi ekipleri zarar tespit çalışmalarına başladı.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, sel zarar verdiği bölgelerde incelemeler yaparak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kurtkan, "Özel idare olarak kapanan köy yollarına, kırılan içme ve sulama suyu hatlarına 15 araç ve iş makinesiyle müdahale ediyoruz. Yağışlardan dolayı oluşan yaralı sarmak için buradayız. Devletimizin büyüklüğünü vatandaşlarımıza hissettirmek için 7 gün 24 çalışmaktayız. Yaşanan felaketten dolayı 15 köyün yolu ulaşıma kapandı, 50'ye yakın menfez tahrip oldu, sathi kaplama yolların bozulduğu tespit edilmiştir. Yol açma çalışmaları bittikten sonra teknik elemanlar inceleme yapacak. Selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun” dedi.

Bitlis İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Hüsamettin Ateş ise köylülere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, 24-25 Mayıs'ta bölgede sel afeti olduğunu belirtti. Kavakbaşı beldesinde özellikle Alkoyun köyünün selden fazla etkilendiğini aktaran Ateş, “İkizler ve Yalıntaş ile İkizler köyü Uğur mezrasında bayağı hasar meydana geldi. Teknik elemanlarımız diğer köylerde tespit çalışmalarına devam ediyor. Hasarlar en kısa sürede giderilecektir. Nerede ne kadar hasar varsa arkadaşlarımız tespitlerini yapıyor. Devletimizin desteğiyle yaralı sarıp, içme suyu ve alt yapıda meydana gelen hasarları gidermektir” dedi.