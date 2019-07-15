Bitlis'te “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliği

Bitlis'te '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ‘ dolayısıyla düzenlenen etkinlik gençlerin 300 metrelik Türk Bayrağını meşaleler eşliğinde taşıması ile başladı.

Bitlis Ulu Cami Meydanında düzenlenen etkinliğe Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kuranı Kerim okundu. 15 Temmuz'da İstanbul'da yaşananların film gösterimi ile devam etti. Programda konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Bundan tam 3 yıl önce bu saatlerde televizyonlarda bir görüntü dönmeye başladı. Boğaz Köprüsü başta, Atatürk havaalanı, karayolları ve bazı medya organları işgal edilmiş bir şeyler dönüyordu. Herkeste bir şaşkınlık vardı. Üzerine asker üniforması giymiş, FETÖ'cü teröristler milletin hakiki mallarını işgal etmeye başlıyorlar. Bu belki de tarihimizde gördüğümüz en kahpe kalkışmanın en başında geliyordu. Bu millet boğazından çoluğunun çocuğunun rızkından, ekmeğinden aşından kesmiş, bunlar üzerine giysin diye üniforma almış. Milletinin namusunu, çoluğunu çocuğunu korusun diye bunlara silahlar almıştı. Bunlar bu üniformalarla bu silahları ellerine alıp bu millete çevirmişlerdir. Ama bir şeyi unutuyorlar. Bu millet, istiklalini, istikbalini, özgürlüğünü, demokrasisini ve liderinin yolundan ayrılmıyordu. Allah'a şükürler olsun ferasetli ve basiretli milletimiz liderinin çağrısıyla yüz binlerce insan sokaklara döküldü, meydanlara döküldü. Gövdesini mermilere, tanklara siper ederek, kendisini feda ederek, bugün burada bir arada olmamıza vesile oldu. 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında şehit olan 251 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, 2 bin 193 gazimize de sağlık diliyorum” dedi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, “15 Temmuz günü şehit olan 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. 2 bin 193 gazimize can sağlığı versin rabbim onların bundan sonraki yaşamlarında sağlıkla yaşamalarını diliyorum” diyerek sözlerine başladı.

Kiler konuşmasında şunları söyledi:

“Bu anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum. Ömür boyu anlatacağımız özel bir anımız oldu. O alçakların tek bir amacı vardı. Savaş uçakları üzerimizden uçarken hava alanında ki yüz binlerce insan oradan Cumhurbaşkanımızı abluka altına alarak oradan ayrılmadılar. Onların tek bir amacı vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın canına kast etmekti. Onların bir hesabı vardı. Rabbimin başka bir hesabı vardı. Rabbim bunu onlara nasip etmedi. Bir şey biliyoruz ki yıllardır, on yıllardır yüzyıllardır bu ülke üzerinde kötü emellere art niyetli iblisler var. Şeytanlar var. Hiçbir zaman yok olmadılar. Her zaman ülkemiz üzerinde oyun oynadılar. Allah'ın izniyle nasıl ki Çanakkale'de Seyit Onbaşı'lar vardı, müsaade etmedi. Ülkemizin işgal etmelerine izin vermedilerse, o günün seyit onbaşıları bugünün Ömer Halisdemir'lerle yine ülkemizi koruyan kahramanlar var.”

Konuşmaların ardından etkinlik çerçevesinde öğrenciler arasında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Program ilahilerin okunmasının ardından 00.03 saatinde bütün camilerden okunan salaların ardından sona erdi.