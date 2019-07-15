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Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri anıldı

Bitlis’te, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 3.

Bitlis'te, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla düzenlenen törende şehitler anıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani tarafından dua yapılmasının ardından; Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar tarafından şehit mezarına karanfil bırakılmasıyla tören sona erdi.


Törene, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, kurum amirleri, askeri erkan, polis memurları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilleri ve vatandaşlar katıldı.

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