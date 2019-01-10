Bitlis'te 167 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 167 köy yolu ulaşıma kapanırken, parklardaki çardaklar ise karın ağırlığına dayanamayarak yıkıldı.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, dün itibari ile 297 köy yolunun kapalı olduğunu belirtti. Yürütülen çalışmalar sonrası şu an itibariyle 167 köy yolunun kapalı olduğunu ifade eden Kurtkan, yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

Kar nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte, belediye ve karayolları ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Havanın açmasıyla birlikte vatandaşlar da ellerine kürekleri alarak hem evlerinin önünü hem de arabalarını kar esaretinden kurtarmak için çalışıyor.

Parklarda karın ağırlığına dayanamayan çardaklar yıkılırken, bazı hayvansever vatandaşlar ise sokak hayvanlarını düşünerek kap içerisinde süt bırakıyor.