Bitlis'te 17 günlük sokağa çıkma yasağı başladı

Bitlis'te tüm Türkiye'de olduğu 17 günlük sokağa çıkma yasağı bu akşam başladı.

İçişleri Bakanlığının ‘Tam Kapanma Genelgesi'yle bugün akşam saat 19.00'da başlayan yasaklara Bitlisliler uyuyor. İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile bugün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs 2021 saat 05.00'a kadar devam edecek 17 günlük ‘Tam Kapanma Genelgesi'yle Bitlis'te sokaklar boşaldı. Bazı bölgelerde kurulan polis kontrol noktalarında sürücüler denetlenirken, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgeleri soruluyor. Kısıtlamadan muaf olduklarını belirten belgeleri gösteremeyen kişilere de İl Umumi Hıfzıssıhha Kararları'na muhalefetten cezai işlem uygulanacak.