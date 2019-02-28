İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bitlis'te 188 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 188 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise yarım gün tatil edildi.

Bitlis'te 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 188 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise yarım gün tatil edildi.


Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullar bugün öğleden sonra için yarım gün tatil edilirken, tek katlı evler ise adeta kara gömüldü.


Kentteki kar kalınlığının iki metreyi aştığı belirtilirken, kapanan köy ve mezra yollarının açılması için Bitlis İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.