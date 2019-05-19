Bitlis'te 19 Mayıs coşkusu

Bitlis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

İsmail Eren Spor Kompleksinde düzenlenen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma Gençlik ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan tarafından yapıldı. Bulan, 19 Mayıs 1919'un Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir kez daha şaha kalkışın tarihi olduğunu belirterek, “Temelleri Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ilkesi ile birlik ve bütünlüğümüz sağlanarak, egemenliğin ancak milletin olduğu bir kez daha tescillenmiştir. Bugünde vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir. Bunun içinde hepimize ve özellikle Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlerimize büyük görevler düşmektedir” dedi.

Konuşmaların ardından gençlik merkezi bünyesinde oluşturulan müzik grubu sahne aldı. Daha sonra hafta çerçevesinde düzenlenen çeşitli sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları verildi. Program halkoyunları ekibin gösterisi ve protokol üyelerinin gençlerle halay çekmesinin ardından sona erdi.