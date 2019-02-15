Bitlis'te 193 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te kar yağışından dolayı il genelinde 193 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise bugün için tatil edildi.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentte hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan 193 köy yolu için Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri büyük çaba harcıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarını bir an önce açmak için geceli gündüzlü çalıştıklarını söyledi.

Bitlis Belediyesi ise, ara yollarda çalışmalar yürütüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerde ise okulların bir gün süre ile tatil edildiğini duyurdu.