İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te 198 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 198 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis'te iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 198 köy yolu ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, “Son yağan karla birlikte 198 köy yolumuz ulaşıma kapanmıştır. Ekiplerimiz gece ve gündüz olmak üzere kapanan köy yollarını açmak için çalışıyorlar” dedi.


Öte yandan, belediye ve kara yolları ekipleri ise ana ve ara arterlerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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