İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise ağır yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise ağır yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.


Tatvan ilçe girişindeki kavşakta önceki gün tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise ağır şekilde yaralanmıştı. Yaşanan kazaya ait ortaya çıkan görüntüler, katliam gibi kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıyan görüntülerde, Bitlis istikametinden Ahlat istikametine doğru giden tırın, Tatvan istikametinden Bitlis istikametine gitmekte olan aracı önüne katarak sürüklediği görülüyor. Görüntünün devamında tırın çarpmanın etkisiyle devrildiği görüntülere yansıyor.


Meydana gelen katliam gibi kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise ağır şekilde yaralanmıştı.

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