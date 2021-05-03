Bitlis'te 2 şahıs ihbar üzerine uyuşturucu ile yakalandı

Bitlis'te ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde ihbar edilen 2 kişinin üzerinde esrar ve kubar esrar ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran şahıslar olduğu şeklinde gelen ihbar üzerine yapılan çalışmalarda yakalanan T.T. ve M.İ. isimli şüphelilerin yapılan üst aramasında 14.1 gram esrar maddesi, 3.05 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.