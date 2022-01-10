Bitlis'te 203 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 203 köy yolu ulaşıma kapanırken okullar ise tatil edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis il merkezi ve merkeze bağlı okulların tatil edildiğini, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin ise idari izinli sayılacakları bildirildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise il genelinde kar yağışından dolayı kapanan 203 köy yolunu açma çalışmalarının geceli gündüzlü devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, belediye ve karayolları ekipleri ana ve ara arterlerde çalışmalarını aralıksız sürdürürken, meteorolojiden yapılan açıklamada ise kar yağışının önümüzdeki hafta pazartesi gününe kadar devam edeceği bildirildi.