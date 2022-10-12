Bitlis'te 22 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araç içinde yapılan aramada 22 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bitlis il Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında bir otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 22 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili H.K., B.G. ve M.F.A. isimli şahısların gözaltına alındı. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.