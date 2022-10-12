İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bitlis'te 22 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Bitlis’te jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araç içinde yapılan aramada 22 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araç içinde yapılan aramada 22 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bitlis il Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında bir otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 22 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili H.K., B.G. ve M.F.A. isimli şahısların gözaltına alındı. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.