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Bitlis'te 23 Nisan coşkusu

Bitlis’te vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Bitlis'te vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde bulunan vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Saat 21.00'da gerçekleştirilen kutlama anları ise kameralar ile görüntülendi.


Bazı çocuklar ise 23 Nisan'ı evlerinde veya evlerinin balkonlarında gerek İstiklal Marşını okuyarak gerekse farklı etkinlikler yaparak kutladılar.

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